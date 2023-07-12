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МЧС: в Сочи на дороге Адлер — Красная Поляна горит трансформаторная подстанция
Фото: МЧС Кубани
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция.
По данным регионального МЧС, пожар произошел на 11 км дороги А-149 Адлер — Красная Поляна.
В 12:40 пожар был локализован на площади 90 квадратных метров. Возгорание тушат 24 человека и девять единиц техники.
О причинах пожара не сообщается. Информации о пострадавших нет.
По данным регионального МЧС, пожар произошел на 11 км дороги А-149 Адлер — Красная Поляна.
В 12:40 пожар был локализован на площади 90 квадратных метров. Возгорание тушат 24 человека и девять единиц техники.
О причинах пожара не сообщается. Информации о пострадавших нет.
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