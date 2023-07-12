МЧС: в Сочи на дороге Адлер — Красная Поляна горит трансформаторная подстанция

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Сочи загорелась трансформаторная подстанция.По данным регионального МЧС, пожар произошел на 11 км дороги А-149 Адлер — Красная Поляна.В 12:40 пожар был локализован на площади 90 квадратных метров. Возгорание тушат 24 человека и девять единиц техники.О причинах пожара не сообщается. Информации о пострадавших нет.