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Житель Калифорнии выиграл в лотерею 1,08 миллиарда долларов США
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Житель Калифорнии сорвал джекпот лотереи Powerball, выиграв 1,08 миллиарда долларов США.
Это третий выигрыш за всю историю лотереи, который превысил миллиард, пишет Washington Post.
По данным издания, билет был продан на мини-рынке в центре Лос-Анджелеса.
Победитель может получить единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов США или же «разбить» приз на 30 ежегодных выплат.
Добавим, что в США лотерейный выигрыш облагается федеральным подоходным налогом в размере 37%. При этом каждый штат имеет право взимать дополнительный налог (10–15% от суммы выигрыша). Между тем, в Калифорнии лотерейные призы таким дополнительным налогом не облагаются.
В ноябре прошлого года в этой же лотерее был разыгран джекпот, который составил более двух миллиардов долларов США. Причем билет также был приобретен в Калифорнии.
Это третий выигрыш за всю историю лотереи, который превысил миллиард, пишет Washington Post.
По данным издания, билет был продан на мини-рынке в центре Лос-Анджелеса.
Победитель может получить единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов США или же «разбить» приз на 30 ежегодных выплат.
Добавим, что в США лотерейный выигрыш облагается федеральным подоходным налогом в размере 37%. При этом каждый штат имеет право взимать дополнительный налог (10–15% от суммы выигрыша). Между тем, в Калифорнии лотерейные призы таким дополнительным налогом не облагаются.
В ноябре прошлого года в этой же лотерее был разыгран джекпот, который составил более двух миллиардов долларов США. Причем билет также был приобретен в Калифорнии.
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