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Детский омбудсмен в Татарстане предложила наказывать врачей «за склонение к прерыванию беременности»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госсовету республики ввести административную ответственность для врачей «за склонение женщин делать аборты».
Она предлагает ввести штрафы для медработников или в качестве наказания отстранять их от работы.
Соответствующее обращение «о введении административной ответственности для медицинских работников за нарушение порядка проведения прерывания беременности» направлено спикеру Госсовета, пишет «Коммерсант».
Детский омбудсмен утверждает, что «зачастую медицинские работники, злоупотребляя доверием пациенток, в разговоре с беременными женщинами настраивают их на прерывание беременности». По ее словам, такие врачи «излагают свое субъективное видение перспектив жизни ребенка и семьи, подстрекая и подталкивая тем самым женщину к прерыванию беременности», цитирует издание.
Омбудсмен предлагает (в зависимости от «тяжести ситуации») ввести наказание в виде «ограничения профессиональной деятельности медицинского работника на срок от 6 месяцев до 2 лет» либо штрафа от 45 тысяч до 90 тысяч рублей. Для медицинских учреждений предлагается установить штрафы в размере 1,5–2 миллионов рублей.
Напомним, в мае омбудсмен предложила Госдуме «разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводиться только по системе ОМС».
В прошлом году уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц.
Она предлагает ввести штрафы для медработников или в качестве наказания отстранять их от работы.
Соответствующее обращение «о введении административной ответственности для медицинских работников за нарушение порядка проведения прерывания беременности» направлено спикеру Госсовета, пишет «Коммерсант».
Детский омбудсмен утверждает, что «зачастую медицинские работники, злоупотребляя доверием пациенток, в разговоре с беременными женщинами настраивают их на прерывание беременности». По ее словам, такие врачи «излагают свое субъективное видение перспектив жизни ребенка и семьи, подстрекая и подталкивая тем самым женщину к прерыванию беременности», цитирует издание.
Омбудсмен предлагает (в зависимости от «тяжести ситуации») ввести наказание в виде «ограничения профессиональной деятельности медицинского работника на срок от 6 месяцев до 2 лет» либо штрафа от 45 тысяч до 90 тысяч рублей. Для медицинских учреждений предлагается установить штрафы в размере 1,5–2 миллионов рублей.
Напомним, в мае омбудсмен предложила Госдуме «разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводиться только по системе ОМС».
В прошлом году уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц.
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