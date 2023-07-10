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В Дагестане неизвестный бросил гранату в окно жилого дома
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Махачкале полиция ищет злоумышленника, который накануне бросил гранату в окно жилого дома.
В результате взрыва никто не пострадал.
«Примерно в 22:25 в окно второго этажа дома по улице Хизроева, принадлежащего 65-летнему мужчине, неизвестный закинул гранату неустановленного образца и скрылся с места. В результате взрыва жертв и пострадавших нет», — сообщили в МВД по Республике Дагестан.
Полиция изъяла с места происшествия фрагменты гранаты и другие вещественные доказательства. Мотивы преступника пока неизвестны.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В результате взрыва никто не пострадал.
«Примерно в 22:25 в окно второго этажа дома по улице Хизроева, принадлежащего 65-летнему мужчине, неизвестный закинул гранату неустановленного образца и скрылся с места. В результате взрыва жертв и пострадавших нет», — сообщили в МВД по Республике Дагестан.
Полиция изъяла с места происшествия фрагменты гранаты и другие вещественные доказательства. Мотивы преступника пока неизвестны.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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