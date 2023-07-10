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Омская полиция опровергает сообщения о том, что сотрудники отказались ловить педофила
Фото: Вечерние Ведомости
В Омской полиции опровергают сообщения о том, что сотрудники ГИБДД отказались ловить педофила.
В среду РИА Новости со ссылкой на свой источник в силовых структурах написали, что мама девочки, к которой на улице приставал педофил, сама бросилась догонять злоумышленника и по пути обратилась за помощью к сотрудникам ГИБДД. Однако те, по данным агентства, в помощи отказали, сославшись на занятость.
Позже в местной полиции эту информацию опровергли, заявив, что сотрудники ГИБДД после обращения женщины все же отправились на поиски преступника. «Публикации о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области не соответствуют действительности. <...> Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания. Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника», — сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Ранее РИА Новости написали, что женщина остановила таксиста-частника, они догнали преступника, «водитель его скрутил и доставил в полицию».
В региональном СУ СК подтвердили, что уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины было возбуждено по заявлению жительницы Омска, подозреваемый был задержан и арестован на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
В среду РИА Новости со ссылкой на свой источник в силовых структурах написали, что мама девочки, к которой на улице приставал педофил, сама бросилась догонять злоумышленника и по пути обратилась за помощью к сотрудникам ГИБДД. Однако те, по данным агентства, в помощи отказали, сославшись на занятость.
Позже в местной полиции эту информацию опровергли, заявив, что сотрудники ГИБДД после обращения женщины все же отправились на поиски преступника. «Публикации о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области не соответствуют действительности. <...> Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания. Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника», — сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Ранее РИА Новости написали, что женщина остановила таксиста-частника, они догнали преступника, «водитель его скрутил и доставил в полицию».
В региональном СУ СК подтвердили, что уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины было возбуждено по заявлению жительницы Омска, подозреваемый был задержан и арестован на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
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