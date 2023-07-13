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В Омске сотрудники ГИБДД отказались задерживать педофила, сославшись на занятость
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Жительница Омска и таксист своими силами поймали педофила и доставили в полицию. Сотрудники ГИБДД, к которым обратилась женщина, помочь отказались.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, тревогу подняла мама девочки. «12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, "снял штаны и продемонстрировал ей гениталии"», — рассказал источник агентства. Девочка убежала домой и рассказала о случившемся маме. Женщина сразу вышла на улицу, «увидела его и начала за ним гоняться».
На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину, однако «сотрудники отказались, сославшись на занятость», пишет агентство.
В итоге женщина остановила таксиста-частника. Они догнали мужчину, «водитель его скрутил и доставил в полицию».
В пресс-службе СУСК РФ по Омской области заявили, что мужчина был арестован на два месяца, пишут РИА Новости. Официальной информации в СК об этом нет.
Также пока нет данных о том, будет ли назначена проверка в отношении сотрудников ГИБДД, которые отказались помочь поймать преступника.
Добавим, что по информации регионального СУ СК, всего неделю назад в Омске 35-летний неработающий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух восьмилетних девочек. В полиции отчитались, что подозреваемого удалось задержать «по горячим следам».
Обновлено. В региональном СУ СК официально подтвердили, что уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины было возбуждено по заявлению жительницы Омска, подозреваемый был задержан и арестован на два месяца. «По версии следствия, 17 июля 57-летний неработающий мужчина, увидев на улице незнакомую девочку, совершил действия сексуального характера. Проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в релизе СК.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, тревогу подняла мама девочки. «12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, "снял штаны и продемонстрировал ей гениталии"», — рассказал источник агентства. Девочка убежала домой и рассказала о случившемся маме. Женщина сразу вышла на улицу, «увидела его и начала за ним гоняться».
На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину, однако «сотрудники отказались, сославшись на занятость», пишет агентство.
В итоге женщина остановила таксиста-частника. Они догнали мужчину, «водитель его скрутил и доставил в полицию».
В пресс-службе СУСК РФ по Омской области заявили, что мужчина был арестован на два месяца, пишут РИА Новости. Официальной информации в СК об этом нет.
Также пока нет данных о том, будет ли назначена проверка в отношении сотрудников ГИБДД, которые отказались помочь поймать преступника.
Добавим, что по информации регионального СУ СК, всего неделю назад в Омске 35-летний неработающий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух восьмилетних девочек. В полиции отчитались, что подозреваемого удалось задержать «по горячим следам».
Обновлено. В региональном СУ СК официально подтвердили, что уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины было возбуждено по заявлению жительницы Омска, подозреваемый был задержан и арестован на два месяца. «По версии следствия, 17 июля 57-летний неработающий мужчина, увидев на улице незнакомую девочку, совершил действия сексуального характера. Проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в релизе СК.
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