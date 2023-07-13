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Петиция с требованием отозвать законопроект о сплошных рубках на Байкале собрала более 52 тысяч подписей
Фото: Вечерние Ведомости
Петиция с требованием отозвать законопроект о сплошных рубках на Байкале собрала на данный момент более 52 тысяч подписей.
Петиция была запущена 13 июля. За сегодняшний день ее подписали больше 14 тысяч человек.
Авторы петиции называют законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, волюнтаристским. «Волюнтаристский законопроект никто не обсуждал — ни научное сообщество, ни эксперты, ни профильные министерства», — утверждают авторы петиции.
Они призывают разобраться, «какой бизнес будет бенефициаром» предполагаемой вырубки и стройки.
Законопроект, который разрешает сплошную рубку на Байкальской природной территории, был принят 11 июля.
Сплошные рубки предлагается разрешить для строительства объектов общепита, туалетов, автомобильных дорог и т.д.
Законопроект вызвал резкую критику со стороны экологов, которые опасаются, что предлагаемые изменения приведут к неконтролируемой вырубке, массовой застройке и нанесут непоправимый вред уникальной природной территории.
Петиция была запущена 13 июля. За сегодняшний день ее подписали больше 14 тысяч человек.
Авторы петиции называют законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, волюнтаристским. «Волюнтаристский законопроект никто не обсуждал — ни научное сообщество, ни эксперты, ни профильные министерства», — утверждают авторы петиции.
Они призывают разобраться, «какой бизнес будет бенефициаром» предполагаемой вырубки и стройки.
Законопроект, который разрешает сплошную рубку на Байкальской природной территории, был принят 11 июля.
Сплошные рубки предлагается разрешить для строительства объектов общепита, туалетов, автомобильных дорог и т.д.
Законопроект вызвал резкую критику со стороны экологов, которые опасаются, что предлагаемые изменения приведут к неконтролируемой вырубке, массовой застройке и нанесут непоправимый вред уникальной природной территории.
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