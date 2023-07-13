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В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют более двух тысяч человек
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Крыму из-за пожара на военном полигоне власти планируют эвакуацию жителей четырех населенных пунктов.
«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — заявил глава Крыма Аксенов.
Ранее он сообщил, что в связи с возникновением пожара на полигоне перекрыта трасса «Таврида».
О причине пожара не сообщается.
«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — заявил глава Крыма Аксенов.
Ранее он сообщил, что в связи с возникновением пожара на полигоне перекрыта трасса «Таврида».
О причине пожара не сообщается.
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