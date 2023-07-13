Госдума повысила предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон, который повышает предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания.Предельный возраст повышается на пять лет.Документом устанавливается новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.Кроме того, закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.Документ предполагает также, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту «для участия в проведении Вооруженными Силами РФ операций за пределами страны».