В Польше самолет упал на ангар с людьми, погибли пять человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми. По данным спасательных служб, погибли пять человек.Самолет, который используется для поднятия в воздух парашютистов, упал в селе Хрцинно (40 км от Варшавы). По данным Польского агентства печати, катастрофа произошла во время захода на посадку. На фоне неблагоприятных погодных условий самолет упал на ангар, в котором от непогоды прятались люди.Погиб пилот самолета и еще четыре человека.Экстренные службы предполагают, что причиной катастрофы могли стать метеоусловия.