Возрастное ограничение 18+
В Польше самолет упал на ангар с людьми, погибли пять человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми. По данным спасательных служб, погибли пять человек.
Самолет, который используется для поднятия в воздух парашютистов, упал в селе Хрцинно (40 км от Варшавы). По данным Польского агентства печати, катастрофа произошла во время захода на посадку. На фоне неблагоприятных погодных условий самолет упал на ангар, в котором от непогоды прятались люди.
Погиб пилот самолета и еще четыре человека.
Экстренные службы предполагают, что причиной катастрофы могли стать метеоусловия.
Самолет, который используется для поднятия в воздух парашютистов, упал в селе Хрцинно (40 км от Варшавы). По данным Польского агентства печати, катастрофа произошла во время захода на посадку. На фоне неблагоприятных погодных условий самолет упал на ангар, в котором от непогоды прятались люди.
Погиб пилот самолета и еще четыре человека.
Экстренные службы предполагают, что причиной катастрофы могли стать метеоусловия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».