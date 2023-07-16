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ЦБ с начала года раскрыл более 1,1 тысячи финансовых пирамид

18.01 Понедельник, 17 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала года Центральный банк России обнаружил 2 449 компаний с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовые пирамиды. Это на 7% больше, чем в прошлом году за то же время. Об этом свидетельствуют данные банка.

С января по июнь 2023 года банк выявил 1139 финансовых пирамид, что на 19% больше, чем в 2022 году, когда раскрыли 954 нелегальных проекта. Отмечается, что в этом году 60% пирамид, которые удалось обнаружить, взносы принимали в криптовалюте.

Также было раскрыто 847 нелегальных кредиторов, что уже на 28% больше, чем годом ранее – 663 кредитора в 2022 году.

А вот количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг снизилось. В этом году банк раскрыл 434 таких организации, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда раскрыли 671.

С начала года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором, включая предыдущие периоды, было возбуждено около 70 уголовных дел и более 300 административных. Также было заблокировано более 5 тысяч ресурсов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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