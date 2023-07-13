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ФАС России утвердила повышение цен на газ для всех потребителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение оптовых цен на газ для промышленности и населения. Цены должны будут вырасти на 8% с 1 июля 2024 года и еще на столько же в 2025 году.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что предыдущее повышение цен на газ было 1 декабря 2022 года, когда оптовые цены подняли на 8,5%. Тогда в ФАС пообещали, что средства, полученные от роста стоимости газа, пойдут на газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что предыдущее повышение цен на газ было 1 декабря 2022 года, когда оптовые цены подняли на 8,5%. Тогда в ФАС пообещали, что средства, полученные от роста стоимости газа, пойдут на газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.
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