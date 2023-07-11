Климатолог объяснил аномальную жару в России эффектом Эль-Ниньо

– объяснил климатолог в беседе с радио Sputnik.

«В этом году наблюдается некоторая температурная аномалия по всему земному шару в связи с Эль-Ниньо, который добавляет к глобальному потеплению еще парочку десятых градуса. Это такой процесс в Тихом океане, связанный с перестройкой течений. Он приводит к тому, что разогревается Тихий океан, и близлежащие страны начинают страдать от жары»,