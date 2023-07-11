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Климатолог объяснил аномальную жару в России эффектом Эль-Ниньо
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов объяснил аномальную жару в некоторых регионах России в начале июля эффектом Эль-Ниньо.
Повышение температуры приводит к массовым пожарам. Однако, по его словам, жителям Центральной России удастся избежать аномальной жары, поскольку там уже прошло достаточное количество дождей.
«В этом году наблюдается некоторая температурная аномалия по всему земному шару в связи с Эль-Ниньо, который добавляет к глобальному потеплению еще парочку десятых градуса. Это такой процесс в Тихом океане, связанный с перестройкой течений. Он приводит к тому, что разогревается Тихий океан, и близлежащие страны начинают страдать от жары»,
– объяснил климатолог в беседе с радио Sputnik.
Повышение температуры приводит к массовым пожарам. Однако, по его словам, жителям Центральной России удастся избежать аномальной жары, поскольку там уже прошло достаточное количество дождей.
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