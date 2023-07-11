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Из-за увеличения спроса на грузовые автоперевозки, выросла их стоимость
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за увеличения спроса на грузовые автоперевозки в России на 61% с начала года, их стоимость выросла на 38% за год и на 10% за последние три месяца.
Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные биржи ATI.SU. По мнению основателя биржи Святослава Вильде, рост спроса на грузоперевозки связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройкой производственных цепочек.
В это же время количество заявок на перевозки из стран Европы снизилось на 60-80%. В ATI.SU также отмечают, что при этом перевозки из Беларуси увеличились на 106%, из Монголии – на 139%, из Китая – на 85%.
По мнению коммерческого директора SOTA Logistic Кирилла Латинского, рост цен может быть связан с нехваткой водителей категории Е и дефицитом техники.
Гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев считает, что увеличение стоимости услуг на перевозки вызван ростом стоимости техники и ее обсаживания. По его прогнозам, на этом фоне удорожание перевозок составит еще минимум 15-20%.
Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные биржи ATI.SU. По мнению основателя биржи Святослава Вильде, рост спроса на грузоперевозки связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройкой производственных цепочек.
В это же время количество заявок на перевозки из стран Европы снизилось на 60-80%. В ATI.SU также отмечают, что при этом перевозки из Беларуси увеличились на 106%, из Монголии – на 139%, из Китая – на 85%.
По мнению коммерческого директора SOTA Logistic Кирилла Латинского, рост цен может быть связан с нехваткой водителей категории Е и дефицитом техники.
«Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190-200 тыс. руб. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25–30%»,
– убежден Латинский.
Гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев считает, что увеличение стоимости услуг на перевозки вызван ростом стоимости техники и ее обсаживания. По его прогнозам, на этом фоне удорожание перевозок составит еще минимум 15-20%.
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