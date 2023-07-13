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В селе Саратовской области из-за подтопления домов ввели режим ЧС
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 16 июля, в селе Солянка Озинского района Саратовской области из-за сильных дождей подтопило порядка 100 домов, из которых половина оказались затоплены полностью. В населенном пункте ввели режим ЧС.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.
По данным издания, в результате подтопления пострадали 183 человека. В пункты временного размещения были заселены лишь 18 человек. Остальные эвакуированные приняли решение уехать к родственникам.
Портал «Новости Саратова» пишет, что были подтоплены дома на трех улицах. Также из-за ливней была затоплена часть федеральной трассы Озинки – Перелюб.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.
«Введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены – вода вошла в дома»,
– приводит информационной агентство сообщение ведомства.
По данным издания, в результате подтопления пострадали 183 человека. В пункты временного размещения были заселены лишь 18 человек. Остальные эвакуированные приняли решение уехать к родственникам.
Портал «Новости Саратова» пишет, что были подтоплены дома на трех улицах. Также из-за ливней была затоплена часть федеральной трассы Озинки – Перелюб.
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