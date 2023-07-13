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В селе Саратовской области из-за подтопления домов ввели режим ЧС

11.01 Понедельник, 17 июля 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 16 июля, в селе Солянка Озинского района Саратовской области из-за сильных дождей подтопило порядка 100 домов, из которых половина оказались затоплены полностью. В населенном пункте ввели режим ЧС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

«Введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены – вода вошла в дома»,

– приводит информационной агентство сообщение ведомства.


По данным издания, в результате подтопления пострадали 183 человека. В пункты временного размещения были заселены лишь 18 человек. Остальные эвакуированные приняли решение уехать к родственникам.

Портал «Новости Саратова» пишет, что были подтоплены дома на трех улицах. Также из-за ливней была затоплена часть федеральной трассы Озинки – Перелюб.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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