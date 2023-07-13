В селе Саратовской области из-за подтопления домов ввели режим ЧС

– приводит информационной агентство сообщение ведомства.

«Введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены – вода вошла в дома»,