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В Совфеде призвали поменять пароли из-за массовой утечки данных
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин призвал россиян поменять все пароли в социальных сетях.
По его словам, на днях произошла массовая утечка персональных данных пользователей, пишет РИА.
Он выразил уверенность, что злоумышленники, получив доступ к данным сервиса по заказу еды, могут использовать их для подбора логина и пароля к личной почте, программам банка и «Госуслугам». По этой причине Шейкин рекомендовал россиянам при смене паролей придумывать для каждого сервиса новый, не допуская их повторения.
Кроме этого, сенатор подчеркнул, что компании «легкомысленно относятся» к утечкам персональных данных пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят.
По его словам, на днях произошла массовая утечка персональных данных пользователей, пишет РИА.
«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля»,
– приводят слова Артема Шейкина в информационном агентстве.
Он выразил уверенность, что злоумышленники, получив доступ к данным сервиса по заказу еды, могут использовать их для подбора логина и пароля к личной почте, программам банка и «Госуслугам». По этой причине Шейкин рекомендовал россиянам при смене паролей придумывать для каждого сервиса новый, не допуская их повторения.
Кроме этого, сенатор подчеркнул, что компании «легкомысленно относятся» к утечкам персональных данных пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят.
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