В Совфеде призвали поменять пароли из-за массовой утечки данных

– приводят слова Артема Шейкина в информационном агентстве.

«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля»,