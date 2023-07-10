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СК: подозреваемый признал вину в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Ржицкого
Фото: скрин видео СК РФ
СК РФ опубликовал видео допроса Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого, бывшего командира подлодки «Краснодар».
По данным СК, Денисенко признал вину.
«Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», — сообщили в СК РФ.
В ведомстве добавили, что с подозреваемым проведена «проверка показаний на месте».
Следствие ходатайствует об аресте Денисенко.
На опубликованных кадрах подозреваемый признает вину в убийстве и говорит, что раскаивается в содеянном.
Убийство произошло рано утром 10 июля вблизи улицы Береговой.
По данным СК, Денисенко признал вину.
«Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», — сообщили в СК РФ.
В ведомстве добавили, что с подозреваемым проведена «проверка показаний на месте».
Следствие ходатайствует об аресте Денисенко.
На опубликованных кадрах подозреваемый признает вину в убийстве и говорит, что раскаивается в содеянном.
Убийство произошло рано утром 10 июля вблизи улицы Береговой.
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