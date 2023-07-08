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СК: в Краснодаре возбуждено дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе
Фото: Вечерние Ведомости
В Краснодаре застрелили замначальника отдела городской администрации по мобилизационной работе.
Убийство, по данным СК, произошло рано утром 10 июля вблизи улицы Береговой. «Обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Им оказался заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар», — заявили накануне в СУ СК по региону.
СК возбудил дело по ст.105 УК РФ (убийство).
Уголовное дело «в целях проведения наиболее полного, всестороннего и объективного расследования» передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Ранее он командовал подлодкой «Краснодар».
Убийство, по данным СК, произошло рано утром 10 июля вблизи улицы Береговой. «Обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Им оказался заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар», — заявили накануне в СУ СК по региону.
СК возбудил дело по ст.105 УК РФ (убийство).
Уголовное дело «в целях проведения наиболее полного, всестороннего и объективного расследования» передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Ранее он командовал подлодкой «Краснодар».
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