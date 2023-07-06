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«Ъ»: из-за роста цен на импортные субстанции в России могут подорожать лекарства
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России растут цены на импортные фармацевтические субстанции.
По итогам января—мая часть позиций подорожала год к году на 40–100% из-за девальвации рубля и вынужденных закупок через посредников на фоне санкций, пишет «Коммерсант».
По данным представителей российского фармрынка, заметнее всего — на 101% (до 97 рублей за кг) за этот период подорожала морская вода, которую используют для производства назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «Линаква».
Диоксометилтетрагидропиримидин, используемый в мазях «Метилурацил» (для лечения различных ран, ожогов, язв) вырос в цене на 62% (до 1,05 тыс. руб. за кг).
Фракция, которая входящая в состав венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс», подорожала на 57%.
Кислота, используемая в гепатопротекторе «Урсосан», — на 44%.
Лактулоза, необходимая для слабительного «Дюфалак» — на 38%, пишет издание со ссылкой на RNC Pharma.
Удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств, считают представители фармрынка.
По данным аналитиков, около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций.
По итогам января—мая часть позиций подорожала год к году на 40–100% из-за девальвации рубля и вынужденных закупок через посредников на фоне санкций, пишет «Коммерсант».
По данным представителей российского фармрынка, заметнее всего — на 101% (до 97 рублей за кг) за этот период подорожала морская вода, которую используют для производства назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «Линаква».
Диоксометилтетрагидропиримидин, используемый в мазях «Метилурацил» (для лечения различных ран, ожогов, язв) вырос в цене на 62% (до 1,05 тыс. руб. за кг).
Фракция, которая входящая в состав венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс», подорожала на 57%.
Кислота, используемая в гепатопротекторе «Урсосан», — на 44%.
Лактулоза, необходимая для слабительного «Дюфалак» — на 38%, пишет издание со ссылкой на RNC Pharma.
Удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств, считают представители фармрынка.
По данным аналитиков, около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций.
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