Возрастное ограничение 18+

«Ъ»: из-за роста цен на импортные субстанции в России могут подорожать лекарства

11.15 Среда, 12 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России растут цены на импортные фармацевтические субстанции.

По итогам января—мая часть позиций подорожала год к году на 40–100% из-за девальвации рубля и вынужденных закупок через посредников на фоне санкций, пишет «Коммерсант».

По данным представителей российского фармрынка, заметнее всего — на 101% (до 97 рублей за кг) за этот период подорожала морская вода, которую используют для производства назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «Линаква».

Диоксометилтетрагидропиримидин, используемый в мазях «Метилурацил» (для лечения различных ран, ожогов, язв) вырос в цене на 62% (до 1,05 тыс. руб. за кг).

Фракция, которая входящая в состав венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс», подорожала на 57%.

Кислота, используемая в гепатопротекторе «Урсосан», — на 44%.

Лактулоза, необходимая для слабительного «Дюфалак» — на 38%, пишет издание со ссылкой на RNC Pharma.

Удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств, считают представители фармрынка.

По данным аналитиков, около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области спрос на посуточную аренду коттеджей за месяц вырос на 44%
06 июля 2023
Центробанк выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга
04 июля 2023
Свердловчане чаще всего заказывают доставку негазированной воды
06 июля 2023
Второй этап зачисления детей в первые классы стартовал в Екатеринбурге
06 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
11:34 В Екатеринбурге опекун, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера, останется в СИЗО
11:17 В некоторых домах в Екатеринбурге в жару включили отопление
10:54 «Синюю линию» обновят в Екатеринбурге
10:22 Под контролем судебных приставов помещению в гостинице возвращена первоначальная планировка
10:21 В Екатеринбурге будут судить шестерых человек, похитивших 4,8 млн рублей
09:56 Екатеринбург снова накрыло дымом от лесных пожаров
09:22 Крупный пожар произошел ночью на Сибирском тракте в Екатеринбурге
21:01 За удар бокалом по лицу жительница Тавды получила условный срок
20:20 В парке Маяковского соберутся любительницы побегать в темноте
19:44 Четверо малолетних беглецов из Ревды найдены
19:24 Екатеринбургская погода установила новый рекорд
19:09 Молодой житель Берёзовского посёлка напал на родную бабушку
18:25 Четыре мальчика сбежали из Ревды в Дегтярск
18:08 Сотрудники екатеринбургской благотворительной организации жалуются на невыплату зарплат
17:52 Свердловчан предупредили о ливнях, грозе, сильном ветре и граде
17:27 В Нижнем Тагиле вынесли приговор виновнику массового ДТП, в котором погиб человек
16:48 Выпавший из окна в Екатеринбурге малыш находятся в крайне тяжелом состоянии
16:20 Трех свердловчан будут судить за незаконную рубку деревьев
15:49 В Свердловской области в середине недели похолодает на 12 градусов
15:26 УГМК построит жилой комплекс бизнес-класса на пустыре в центре Екатеринбурга
15:11 Путешествующего на крыше электрички студента поймали в Нижнем Тагиле
14:55 Росреестр подвел итоги за июнь по индивидуальному жилищному строительству в Прикамье
14:53 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Онежскую
14:52 Умные зубы: учёные Пермского Политеха создали smart-челюсть для студентов-стоматологов
14:21 В Серове пенсионерка упала в траншею
Все новости
11:15 «Ъ»: из-за роста цен на импортные субстанции в России могут подорожать лекарства
10:39 В Бурятии замминистра образования арестован за езду в наркотическом опьянении
18:08 Володин предложил пересадить депутатов и чиновников на отечественные машины
17:21 В Саратовской области в детской поликлинике рухнула плита перекрытия
16:54 СМИ: в Новосибирске прокуратура проверяет службу приставов после конфликта с клиникой
15:44 Пропавшую в Пермском крае группу туристов с детьми нашли, все живы
15:19 ЦИК Узбекистана принял постановление об избрании Мирзиёева на должность президента
14:29 В Израиле началась новая волна массовых протестов против судебной реформы
13:32 МЧС: в Пермском крае пропали 22 туриста, половина из них — дети
13:16 В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки
12:34 В Туапсе возник мощный смерч в 10 км от берега
12:13 В Воронежской области автобус с пассажирами сбил инспектора ДПС
11:47 Дело о нападении на военкома в Приангарье переквалифицировали на теракт
11:01 СК: в Краснодаре возбуждено дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе
10:30 В Электростали двое мужчин напали на 19-летнего парня из-за цвета его волос
18:39 В Москве сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура и накормили бананом
18:00 СМИ: в Омске против полицейского, застрелившего шпица, возбудили уголовное дело
17:27 В Забайкалье число отравившихся мясом медведя выросло до 23
16:25 Исследование: в России в два раза выросло число стартапов в сфере кибербезопасности
15:16 В Новосибирской области объявили режим ЧС из-за засухи
14:37 В Омске начальника ИК заподозрили в организации торговли в колонии
13:38 В Челябинске запустили петицию за закон против домашнего насилия в России
12:25 На Кубани из-за непогоды затоплены дороги, закрыты пляжи, людей эвакуируют
11:49 Глава Омской области уволил министра цифрового развития
11:20 СМИ: в Китае мужчина с ножом напал на детский сад, есть погибшие
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK