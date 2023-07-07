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В Израиле началась новая волна массовых протестов против судебной реформы
Фото: Вечерние Ведомости
В Израиле во вторник вновь проходят массовые протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху.
В израильских СМИ назвали сегодняшнюю акцию «День сопротивления». По данным The Jerusalem Post, по всему Израилю заблокированы дороги, в том числе на подъезде к международному аэропорту имени Бен-Гуриона. Акции протеста провели в залах прибытия, демонстранты встречали прилетевших в страну с плакатами и лозунгами о ситуации в стране.
В Герцлии (12 км от Тель-Авива) протестующие установили палатки и жгут шины на перекрестках. Полиция силой разогнала демонстрантов.
В Хайфе перед зданием городского суда собрались сотни протестующих.
«Это день, когда граждане должны выступить и защитить израильскую демократию. Только народ спасет Израиль», — цитирует издание представителей протестного движения.
В минувшую субботу более 100 тысяч человек собрались на центральной улице Каплан в Тель-Авиве перед комплексом правительственных зданий.
Напомним, массовые акции протеста против судебной реформы, которые начались в феврале этого года, проходят в стране практически еженедельно.
В израильских СМИ назвали сегодняшнюю акцию «День сопротивления». По данным The Jerusalem Post, по всему Израилю заблокированы дороги, в том числе на подъезде к международному аэропорту имени Бен-Гуриона. Акции протеста провели в залах прибытия, демонстранты встречали прилетевших в страну с плакатами и лозунгами о ситуации в стране.
В Герцлии (12 км от Тель-Авива) протестующие установили палатки и жгут шины на перекрестках. Полиция силой разогнала демонстрантов.
В Хайфе перед зданием городского суда собрались сотни протестующих.
«Это день, когда граждане должны выступить и защитить израильскую демократию. Только народ спасет Израиль», — цитирует издание представителей протестного движения.
В минувшую субботу более 100 тысяч человек собрались на центральной улице Каплан в Тель-Авиве перед комплексом правительственных зданий.
Напомним, массовые акции протеста против судебной реформы, которые начались в феврале этого года, проходят в стране практически еженедельно.
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