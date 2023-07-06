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В Туапсе возник мощный смерч в 10 км от берега

12.34 Вторник, 11 июля 2023
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Туапсе на расстоянии около 10 километров от берега наблюдается мощный смерч.

Местная администрация сообщила, что смерч движется в северо-восточном направлении.

«По информации ЕДДС Туапсинского района, сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч. Двигается он в северо-восточном направлении», — сообщила районная администрация в телеграм-канале.

Очевидцы публикуют фото и видео в соцсетях. По некоторым данным пользователей, в море с раннего утра заметили несколько смерчей.

Напомним, в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Из-за мощных ливней в нескольких районах Краснодарского края объявили режим ЧС.

За несколько дней около 600 человек были эвакуированы с подтопленных территорий в Сочи и на федеральной территории Сириус, заявили во вторник городские власти. «В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство — с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека — это и горожане, и гости курорта», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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