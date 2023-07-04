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В Воронежской области автобус с пассажирами сбил инспектора ДПС
Фото: телеграм-канал «Полиция Воронежской области»
В Воронежской области маршрутный автобус с пассажирами сбил полицейского.
В ГУМВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
ДТП произошло в восемь утра на дороге Семилуки — Воронеж.
«По предварительным данным, в следовавшем по маршруту № 102 автобусе ПАЗ, под управлением 32-летнего местного жителя, отказали тормоза. Уходя от столкновения с другими автомобилями, водитель транспортного средства выехал на обочину, где допустил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, обеспечивающего безопасность дорожного движения, после чего автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем "Ниссан"», — сообщает телеграм-канал ГУМВД по региону.
Инспектор ДПС госпитализирован (в каком состоянии — не уточняется).
Пассажиры автобуса не пострадали.
В ГУМВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
ДТП произошло в восемь утра на дороге Семилуки — Воронеж.
«По предварительным данным, в следовавшем по маршруту № 102 автобусе ПАЗ, под управлением 32-летнего местного жителя, отказали тормоза. Уходя от столкновения с другими автомобилями, водитель транспортного средства выехал на обочину, где допустил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, обеспечивающего безопасность дорожного движения, после чего автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем "Ниссан"», — сообщает телеграм-канал ГУМВД по региону.
Инспектор ДПС госпитализирован (в каком состоянии — не уточняется).
Пассажиры автобуса не пострадали.
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