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Дело о нападении на военкома в Приангарье переквалифицировали на теракт
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Уголовное дело о нападении на военкома в Иркутской области переквалифицировали на теракт.
Напомним, стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября прошлого года. 26-летний мужчина три раза выстрелил в военкома из обреза ружья.
«Фигурант, в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника, находясь в помещении актового зала военного комиссариата в г. Усть-Илимск Иркутской области, из обреза одноствольного ружья произвел три прицельных выстрела в военного комиссара, причинив последнему телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений», — сообщили в СК по региону.
После стрельбы мужчина, по версии следствия, разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее. Затем попытался скрыться, но был задержан и заключен под стражу. Военком был госпитализирован в тяжелом состоянии (из больницы его выписали в ноябре).
Изначально в СК возбудили уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
11 июля в СК по региону сообщили, что стрелявший обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
В СК добавили, что во время расследования «было допрошено более 80 свидетелей, проведено 13 сложных экспертиз».
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября прошлого года. 26-летний мужчина три раза выстрелил в военкома из обреза ружья.
«Фигурант, в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника, находясь в помещении актового зала военного комиссариата в г. Усть-Илимск Иркутской области, из обреза одноствольного ружья произвел три прицельных выстрела в военного комиссара, причинив последнему телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений», — сообщили в СК по региону.
После стрельбы мужчина, по версии следствия, разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее. Затем попытался скрыться, но был задержан и заключен под стражу. Военком был госпитализирован в тяжелом состоянии (из больницы его выписали в ноябре).
Изначально в СК возбудили уголовное дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
11 июля в СК по региону сообщили, что стрелявший обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
В СК добавили, что во время расследования «было допрошено более 80 свидетелей, проведено 13 сложных экспертиз».
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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