Возрастное ограничение 18+
В Омске начальника ИК заподозрили в организации торговли в колонии
Фото: Вечерние Ведомости
В Омске начальника ИК № 6 подозревают в том, что он организовал на территории колонии незаконную продажу товаров для осужденных и передачу посылок без досмотра.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В числе подозреваемых также два предпринимателя, которые проходят по делу о пособничестве в превышении должностных полномочий.
«По версии следствия, подозреваемые в нарушение закона организовали на территории колонии продажу и передачу осужденным лицам товаров и посылок без предварительного их досмотра и других ограничений, установленных уголовно-исполнительным законодательством», — сообщили в СУ СК по региону.
Начальнику колонии и одному из пособников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй пособник заключен под стражу.
Какие именно товары продавали и передавали осужденным в колонии, не сообщается.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В числе подозреваемых также два предпринимателя, которые проходят по делу о пособничестве в превышении должностных полномочий.
«По версии следствия, подозреваемые в нарушение закона организовали на территории колонии продажу и передачу осужденным лицам товаров и посылок без предварительного их досмотра и других ограничений, установленных уголовно-исполнительным законодательством», — сообщили в СУ СК по региону.
Начальнику колонии и одному из пособников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй пособник заключен под стражу.
Какие именно товары продавали и передавали осужденным в колонии, не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».