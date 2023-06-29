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Депутат ГД: трубы на самарском предприятии, где произошел взрыв, раньше использовались в ОПК
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Депутат ГД от Самарской области Александр Хинштейн заявил, что взрыв на заводе «Промсинтез» произошел во время сварочных работ.
По его информации, трубы ранее использовались на предприятиях ОПК.
«Взрыв на предприятии "Промсинтез", унесший жизни 6 человек, произошел при выполнении сварочных работ. По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми и ранее использовались на предприятиях ОПК. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», — написал депутат в телеграм-канале.
Ранее в СМИ сообщили, что в результате ЧП на самарском заводе погибли шесть человек, двое пострадали.
Предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, говорится на сайте завода.
По его информации, трубы ранее использовались на предприятиях ОПК.
«Взрыв на предприятии "Промсинтез", унесший жизни 6 человек, произошел при выполнении сварочных работ. По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми и ранее использовались на предприятиях ОПК. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», — написал депутат в телеграм-канале.
Ранее в СМИ сообщили, что в результате ЧП на самарском заводе погибли шесть человек, двое пострадали.
Предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, говорится на сайте завода.
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