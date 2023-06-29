На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв, погибли шесть человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв.Погибли шесть человек, двое пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.По информации РИА Новости, взрыв произошел в производственном цехе.Официальных данных от МЧС пока нет.По данным из открытых источников, завод расположен в Чапаевске, на предприятии производят промышленные взрывчатые вещества.