Возрастное ограничение 18+
На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв, погибли шесть человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На заводе «Промсинтез» в Самарской области произошел взрыв.
Погибли шесть человек, двое пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации РИА Новости, взрыв произошел в производственном цехе.
Официальных данных от МЧС пока нет.
По данным из открытых источников, завод расположен в Чапаевске, на предприятии производят промышленные взрывчатые вещества.
Погибли шесть человек, двое пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации РИА Новости, взрыв произошел в производственном цехе.
Официальных данных от МЧС пока нет.
По данным из открытых источников, завод расположен в Чапаевске, на предприятии производят промышленные взрывчатые вещества.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».