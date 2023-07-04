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Глава Банка России Набиуллина объяснила причины падения рубля

12.44 Четверг, 6 июля 2023
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Банка России Набиуллина объяснила причины падения рубля.

По ее словам, дело в «динамике внешней торговли».

Полную цитату главы ЦБ приводит RTVI.

«Мы видим, что когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специально ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», — заявила глава Банка России на пленарной сессии Финансового конгресса.

Добавим, что в четверг в ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 101 рубль, доллар поднялся выше 93 рублей.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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