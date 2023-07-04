Возрастное ограничение 18+
Глава Банка России Набиуллина объяснила причины падения рубля
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Банка России Набиуллина объяснила причины падения рубля.
По ее словам, дело в «динамике внешней торговли».
Полную цитату главы ЦБ приводит RTVI.
«Мы видим, что когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специально ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», — заявила глава Банка России на пленарной сессии Финансового конгресса.
Добавим, что в четверг в ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 101 рубль, доллар поднялся выше 93 рублей.
По ее словам, дело в «динамике внешней торговли».
Полную цитату главы ЦБ приводит RTVI.
«Мы видим, что когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специально ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», — заявила глава Банка России на пленарной сессии Финансового конгресса.
Добавим, что в четверг в ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 101 рубль, доллар поднялся выше 93 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Они делают эксперимент»: глава благотворительного фонда «Помощь семьям СМА» – о ситуации с Мишей Бахтиным
05 июля 2023
05 июля 2023
Спрос на вахтовиков на Урале вырос в два раза
28 июня 2023
28 июня 2023