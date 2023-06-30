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В Ростовской области будут судить пять человек по делу о похищении и продаже детей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Ростовской области завершено расследование резонансного уголовного дела о похищении и продаже детей.
Под суд пойдут пять фигурантов — два похитителя-продавца и трое покупателей.
По версии СК, двое жителей города Шахты Ростовской области, а также житель Воронежской области, подыскивали многодетные семьи, которые находятся в трудном материальном положении. «Следуя разработанному плану, обвиняемые вводили женщин в заблуждение относительно необходимости передачи детей якобы сотрудникам органов опеки ввиду ненадлежащих условий содержания и проживания детей, а затем заставляли их подписать документы для придания законности своей преступной деятельности», — сообщили в СК по региону.
Женщины, «находясь в доверительных отношениях с одной из обвиняемых», соглашались на передачу своих детей злоумышленникам.
Таким образом обвиняемые похитили 10-месячного ребенка у жительницы поселка Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков трех и семи лет у женщины из поселка Тополевый этого же района.
«Впоследствии дети были проданы в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях», — заявили в СК.
В ведомстве добавили, что похищенных детей нашли, «они возвращены родителям».
Четверо фигурантов заключены под стражу. Один обвиняемый помещен под домашний арест в связи с хроническим заболеванием. В отношении одного из фигурантов дело выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Под суд пойдут пять фигурантов — два похитителя-продавца и трое покупателей.
По версии СК, двое жителей города Шахты Ростовской области, а также житель Воронежской области, подыскивали многодетные семьи, которые находятся в трудном материальном положении. «Следуя разработанному плану, обвиняемые вводили женщин в заблуждение относительно необходимости передачи детей якобы сотрудникам органов опеки ввиду ненадлежащих условий содержания и проживания детей, а затем заставляли их подписать документы для придания законности своей преступной деятельности», — сообщили в СК по региону.
Женщины, «находясь в доверительных отношениях с одной из обвиняемых», соглашались на передачу своих детей злоумышленникам.
Таким образом обвиняемые похитили 10-месячного ребенка у жительницы поселка Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков трех и семи лет у женщины из поселка Тополевый этого же района.
«Впоследствии дети были проданы в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях», — заявили в СК.
В ведомстве добавили, что похищенных детей нашли, «они возвращены родителям».
Четверо фигурантов заключены под стражу. Один обвиняемый помещен под домашний арест в связи с хроническим заболеванием. В отношении одного из фигурантов дело выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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