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В Новосибирской области сошли с рельсов тепловоз и вагон c бензином
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирской области утром в четверг сошли с рельсов тепловоз и вагон c бензином.
«Сегодня около 06 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Сокур Западно-Сибирской железной дороги произошел сход тепловоза и одного вагона c бензином без опрокидывания. В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено», — сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Проводится проверка.
«Сегодня около 06 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Сокур Западно-Сибирской железной дороги произошел сход тепловоза и одного вагона c бензином без опрокидывания. В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено», — сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Проводится проверка.
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