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СК по Кузбассу: версия о бегстве пропавших в тайге подростков не подтверждается
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Версия о том, что пропавшие в кузбасской тайге подростки намеренно сбежали от тургруппы, не подтверждается.
«Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространённая в средствах массовой информации о намеренном бегстве подростков. В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения», — сообщили в среду в СУ СК по региону.
Ранее глава Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко заявил, что подростки якобы заранее планировали побег.
«Вернулся из Лужбы (посёлок в Междуреченском городском округе — прим. ред.). Там всё ещё продолжаются поиски сбежавших подростков. Да, говорю "сбежавшие", потому что этот факт подтвердился», — заявил глава округа в понедельник.
По его словам, «речи о том, что они заблудились, просто не может быть». «Оперативные действия показали, что они готовились бежать», — заявил Перепилищенко. Изначально, по его словам, убежать от тургруппы хотели несколько подростков, однако некоторые из них передумали в последний момент, «испугались последствий и вернулись к группе». В итоге убежали три подростка 13, 14 и 15 лет.
После в СК попросили «доверять только официальной информации компетентного органа». «Следственное управление обращается к общественности и просит доверять только официальной информации компетентного органа, в производстве которого находится уголовное дело», — говорится в сообщении СК по региону.
Дети потерялись неделю назад, в среду, они шли в составе тургруппы. По предварительной информации СК, при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое детей ушли вперёд. Подростки должны были прийти в приют "Рыбаковский", однако туда не вернулись, на связь не выходят.
В СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело. Следователи, полиция, МЧС и волонтеры продолжают поиски.
«Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространённая в средствах массовой информации о намеренном бегстве подростков. В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения», — сообщили в среду в СУ СК по региону.
Ранее глава Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко заявил, что подростки якобы заранее планировали побег.
«Вернулся из Лужбы (посёлок в Междуреченском городском округе — прим. ред.). Там всё ещё продолжаются поиски сбежавших подростков. Да, говорю "сбежавшие", потому что этот факт подтвердился», — заявил глава округа в понедельник.
По его словам, «речи о том, что они заблудились, просто не может быть». «Оперативные действия показали, что они готовились бежать», — заявил Перепилищенко. Изначально, по его словам, убежать от тургруппы хотели несколько подростков, однако некоторые из них передумали в последний момент, «испугались последствий и вернулись к группе». В итоге убежали три подростка 13, 14 и 15 лет.
После в СК попросили «доверять только официальной информации компетентного органа». «Следственное управление обращается к общественности и просит доверять только официальной информации компетентного органа, в производстве которого находится уголовное дело», — говорится в сообщении СК по региону.
Дети потерялись неделю назад, в среду, они шли в составе тургруппы. По предварительной информации СК, при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое детей ушли вперёд. Подростки должны были прийти в приют "Рыбаковский", однако туда не вернулись, на связь не выходят.
В СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело. Следователи, полиция, МЧС и волонтеры продолжают поиски.
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