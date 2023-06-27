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Трое детей, которых со среды ищут в кузбасской тайге, заранее планировали побег
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Дети, которых со среды ищут в кузбасской тайге, сбежали от тургруппы.
Об этом утром в понедельник заявил глава Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко. По его словам, подростки заранее планировали побег.
«Вчера вечером вернулся из Лужбы (посёлок в Междуреченском городском округе — прим. ред.). Там всё ещё продолжаются поиски сбежавших подростков. Да, говорю "сбежавшие", потому что этот факт подтвердился. Ребят ищем», — написал глава округа в телеграм-канале.
По его словам, «речи о том, что они заблудились, просто не может быть». «Оперативные действия показали, что они готовились бежать», — заявил Перепилищенко. Изначально убежать от тургруппы хотели несколько подростков, однако некоторые из них передумали в последний момент, «испугались последствий и вернулись к группе». В итоге убежали три подростка 13, 14 и 15 лет.
По словам главы округа, дети предварительно «затарились в лагере продуктами и водичкой». «Последний раз видели их — по кустам бегали в районе переправы… Больше двух суток нет никакой информации», — сказал глава округа.
На поиски отправились 60 человек, прочесывают прибрежные зоны, на переправе выставлены круглосуточные посты, к поискам привлечен вертолет.
Дети потерялись в среду, они шли в составе тургруппы. По предварительной информации СК, при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое детей ушли вперёд. Подростки должны были прийти в приют "Рыбаковский", однако туда не вернулись, на связь не выходят.
В СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело.
Об этом утром в понедельник заявил глава Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко. По его словам, подростки заранее планировали побег.
«Вчера вечером вернулся из Лужбы (посёлок в Междуреченском городском округе — прим. ред.). Там всё ещё продолжаются поиски сбежавших подростков. Да, говорю "сбежавшие", потому что этот факт подтвердился. Ребят ищем», — написал глава округа в телеграм-канале.
По его словам, «речи о том, что они заблудились, просто не может быть». «Оперативные действия показали, что они готовились бежать», — заявил Перепилищенко. Изначально убежать от тургруппы хотели несколько подростков, однако некоторые из них передумали в последний момент, «испугались последствий и вернулись к группе». В итоге убежали три подростка 13, 14 и 15 лет.
По словам главы округа, дети предварительно «затарились в лагере продуктами и водичкой». «Последний раз видели их — по кустам бегали в районе переправы… Больше двух суток нет никакой информации», — сказал глава округа.
На поиски отправились 60 человек, прочесывают прибрежные зоны, на переправе выставлены круглосуточные посты, к поискам привлечен вертолет.
Дети потерялись в среду, они шли в составе тургруппы. По предварительной информации СК, при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое детей ушли вперёд. Подростки должны были прийти в приют "Рыбаковский", однако туда не вернулись, на связь не выходят.
В СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело.
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