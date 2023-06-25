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В Минцифры РФ выразили поддержку пострадавшим от нападения в Чечне Милашиной и Немову
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минцифры РФ заявили, что выражают поддержку журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых напали и жестоко избили в Чечне.
В ведомстве призвали всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжёлой ситуации.
«Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение. Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание», — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
В Минцифры добавили, что соответствующие обращения направлены в правоохранительные органы.
«Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую. Призываем всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжёлой для них ситуации», — говорится в заявлении.
Ранее СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева сообщили, что Немова и Милашину после обследования в больнице Беслана могут доставить в Москву.
В ведомстве призвали всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжёлой ситуации.
«Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение. Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание», — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
В Минцифры добавили, что соответствующие обращения направлены в правоохранительные органы.
«Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую. Призываем всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжёлой для них ситуации», — говорится в заявлении.
Ранее СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева сообщили, что Немова и Милашину после обследования в больнице Беслана могут доставить в Москву.
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