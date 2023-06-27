Возрастное ограничение 18+
Суд в Чечне приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.
Об этом сообщили СМИ из зала суда.
Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, мать правозащитников Янгулбаевых.
В январе 2022 года Мусаеву насильно увезли из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный якобы на допрос, сообщали правозащитники. Позже стало известно, что Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). Также она проходит по делу о мошенничестве. В июне прокурор запросил для нее 5,6 года колонии.
В Грозный на приговор по резонансному делу во вторник должны были приехать журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, однако их жестоко избили по дороге из аэропорта.
На ЧП обратили внимание в Госдуме, СПЧ, СЖР. Омбудсмен Татьяна Москалькова говорила с Милашиной по телефону. После их разговора, по данным правозащитников, Милашину и Немова решили перевезти в больницу Беслана.
Об этом сообщили СМИ из зала суда.
Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, мать правозащитников Янгулбаевых.
В январе 2022 года Мусаеву насильно увезли из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный якобы на допрос, сообщали правозащитники. Позже стало известно, что Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). Также она проходит по делу о мошенничестве. В июне прокурор запросил для нее 5,6 года колонии.
В Грозный на приговор по резонансному делу во вторник должны были приехать журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, однако их жестоко избили по дороге из аэропорта.
На ЧП обратили внимание в Госдуме, СПЧ, СЖР. Омбудсмен Татьяна Москалькова говорила с Милашиной по телефону. После их разговора, по данным правозащитников, Милашину и Немова решили перевезти в больницу Беслана.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».