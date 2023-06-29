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В Забайкалье 11 жителей обратились к врачам после употребления медвежатины
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Жители забайкальского села Куанда обратились за медицинской помощью после употребления в пищу мяса дикого животного.
По предварительной информации, они ели медвежатину.
В региональном правительстве во вторник сообщили, что к врачам обратились 11 человек, в том числе двое детей. «За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Состояние:
- трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний;
- восемь в удовлетворительном», — сообщили в правительстве.
Для пострадавших проводят консультации «по телемедицинской системе» со специалистами краевой инфекционной больницы.
Ранее местные власти сообщали, что в селе Куанда Каларского округа девять человек обратились за медпомощью. «По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз. По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования», — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле губернатора Забайкалья, добавили в правительстве.
По предварительной информации, они ели медвежатину.
В региональном правительстве во вторник сообщили, что к врачам обратились 11 человек, в том числе двое детей. «За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Состояние:
- трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний;
- восемь в удовлетворительном», — сообщили в правительстве.
Для пострадавших проводят консультации «по телемедицинской системе» со специалистами краевой инфекционной больницы.
Ранее местные власти сообщали, что в селе Куанда Каларского округа девять человек обратились за медпомощью. «По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз. По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования», — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле губернатора Забайкалья, добавили в правительстве.
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