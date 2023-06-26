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В Минобороны РФ заявили о пяти БПЛА в Московской области и Новой Москве

10.49 Вторник, 4 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минобороны РФ заявили о пяти беспилотниках в Московской области и Новой Москве.

Четыре были сбиты ПВО, один подавлен средствами РЭБ и упал на территории Одинцовского района, утверждают в ведомстве. В Минобороны назвали это попыткой «террористической атаки».

Полный текст заявления ведомства:

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Ранее мэр Москвы Собянин подтвердил информацию о беспилотниках в Новой Москве и Московской области, которая появилась утром во вторник в СМИ.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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