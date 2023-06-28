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Собянин подтвердил информацию о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Мэр Москвы Собянин подтвердил информацию о беспилотниках в Новой Москве и Московской области, которая появилась утром во вторник в СМИ.
«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал Собянин в телеграм-канале.
Он также подтвердил, что «в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов». «В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, «они упали в чистом поле». Еще один, по информации СМИ, был сбит в районе подмосковной Кубинки.
Обновлено. По данным РИА Новости, утром во вторник в Новой Москве системой ПВО были сбиты еще два беспилотника. Официального подтверждения этих данных пока нет.
«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал Собянин в телеграм-канале.
Он также подтвердил, что «в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов». «В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, «они упали в чистом поле». Еще один, по информации СМИ, был сбит в районе подмосковной Кубинки.
Обновлено. По данным РИА Новости, утром во вторник в Новой Москве системой ПВО были сбиты еще два беспилотника. Официального подтверждения этих данных пока нет.
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