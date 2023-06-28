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Минтруд представил проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Минтруд РФ представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.
«По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19242 рубля», — цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Кроме того, Минтруд предлагает увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14% с 1 января 2025 года. «Если прежняя методика предполагала, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, то с 2025 года предлагается установиться величину этого соотношения на уровне не ниже 48%», — сообщили в министерстве.
В Минтруде заявили, что увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона работников.
Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 млрд рублей.
МРОТ на 1 января 2023 года составлял 16 242 рубля. Медианная зарплата, по данным Росстата, составляла в 2022 году 40 368 рублей, напомнили в ведомстве.
«По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19242 рубля», — цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Кроме того, Минтруд предлагает увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14% с 1 января 2025 года. «Если прежняя методика предполагала, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, то с 2025 года предлагается установиться величину этого соотношения на уровне не ниже 48%», — сообщили в министерстве.
В Минтруде заявили, что увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона работников.
Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 млрд рублей.
МРОТ на 1 января 2023 года составлял 16 242 рубля. Медианная зарплата, по данным Росстата, составляла в 2022 году 40 368 рублей, напомнили в ведомстве.
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