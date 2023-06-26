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В Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата в городском собрании
Фото: телеграм-канал Анастасии Родиной
В дагестанском Кизляре подожгли машину Анастасии Родиной, единственной женщины-депутата в городском собрании («Единая Россия»). Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«Сегодня ночью неизвестные мне лица во дворе моего дома подожгли мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания! Единственной женщиной в составе депутатов!», — написала Родина.
Она утверждает, что «многим могло не нравиться», что депутат «помогает людям с решением их вопросов».
«Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать. То глубоко ошибается! Я и дальше буду работать!», — написала депутат.
По ее словам, поджигатели «готовились». «Они знали про наличие видеокамер во дворах. Они прошли умело. Лишь в некоторых местах попали в поле камеры», — написала Родина.
Она добавила, что большого ущерба и взрыва машины удалось избежать, никто не пострадал.
«Сегодня ночью неизвестные мне лица во дворе моего дома подожгли мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания! Единственной женщиной в составе депутатов!», — написала Родина.
Она утверждает, что «многим могло не нравиться», что депутат «помогает людям с решением их вопросов».
«Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать. То глубоко ошибается! Я и дальше буду работать!», — написала депутат.
По ее словам, поджигатели «готовились». «Они знали про наличие видеокамер во дворах. Они прошли умело. Лишь в некоторых местах попали в поле камеры», — написала Родина.
Она добавила, что большого ущерба и взрыва машины удалось избежать, никто не пострадал.
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