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Росприроднадзор: в реку Колва могло попасть 1000 кубометров нефти
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
В реку Колва в результате прорыва нефтепровода могло попасть 1000 кубометров нефти. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Произошел прорыв нефтепровода в районе Усинска. По нашим подсчетам в реку Колва могло попасть 1000 кубометров нефти», — написала глава ведомства в своем телеграм-канале.
По словам Радионовой, компания «Нобель-Ойл» не предоставила ведомству необходимую информацию, в компании заявили, что «у нее проходят учения». О ЧП Росприроднадзор узнал от общественников и местного министерства природных ресурсов.
«Нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. Будем добиваться внеплановой проверки. Совместно с ЦЛАТИ будем отбирать пробы воды и почвы», — заявила глава ведомства.
Накануне в Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. СК проводит проверку. Глава округа попросил жителей не использовать воду из реки. «До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях», — говорится в обращении к жителям.
«Произошел прорыв нефтепровода в районе Усинска. По нашим подсчетам в реку Колва могло попасть 1000 кубометров нефти», — написала глава ведомства в своем телеграм-канале.
По словам Радионовой, компания «Нобель-Ойл» не предоставила ведомству необходимую информацию, в компании заявили, что «у нее проходят учения». О ЧП Росприроднадзор узнал от общественников и местного министерства природных ресурсов.
«Нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. Будем добиваться внеплановой проверки. Совместно с ЦЛАТИ будем отбирать пробы воды и почвы», — заявила глава ведомства.
Накануне в Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. СК проводит проверку. Глава округа попросил жителей не использовать воду из реки. «До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях», — говорится в обращении к жителям.
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