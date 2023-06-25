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СК: в Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. СК проводит проверку.
«2 июля в правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. По данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в региональном СУ СК в понедельник.
На территории округа Усинск действует режим повышенной готовности, заявили в ночь на понедельник в администрации главы республики. Там уточнили, что разлив произошел из-за отказа трубопровода.
«На промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошёл разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва», — говорится в сообщении. На месте ЧП работает оперативная группа под руководством главы округа Усинск Николая Такаева, привлечены 18 человек и 4 единицы техники, заявили в администрации.
Глава округа попросил жителей не использовать воду из реки. «До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях», — заявил Такаев.
Местные СМИ публикуют фото реки с почерневшей водой. О масштабах ущерба пока не сообщается.
«2 июля в правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. По данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в региональном СУ СК в понедельник.
На территории округа Усинск действует режим повышенной готовности, заявили в ночь на понедельник в администрации главы республики. Там уточнили, что разлив произошел из-за отказа трубопровода.
«На промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошёл разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва», — говорится в сообщении. На месте ЧП работает оперативная группа под руководством главы округа Усинск Николая Такаева, привлечены 18 человек и 4 единицы техники, заявили в администрации.
Глава округа попросил жителей не использовать воду из реки. «До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях», — заявил Такаев.
Местные СМИ публикуют фото реки с почерневшей водой. О масштабах ущерба пока не сообщается.
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