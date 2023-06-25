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СК: в Татарстане на территории ПАО «Татнефть» погибли двое рабочих
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Татарстане на территории ПАО «Татнефть» в результате возгорания погибли двое рабочих.
«Утром, 30 июня 2023 года в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть" НГДУ "Елховнефть" в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих 1976 и 1987 г.р.», — сообщили в СК по региону.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Следователи проводят осмотр места происшествия.
«Утром, 30 июня 2023 года в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть" НГДУ "Елховнефть" в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих 1976 и 1987 г.р.», — сообщили в СК по региону.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Следователи проводят осмотр места происшествия.
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