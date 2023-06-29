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Доллар поднялся выше 88 рублей на Мосбирже, евро — выше 96 рублей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Доллар поднялся выше 88 рублей впервые с марта 2022 года, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Евро, по данным Мосбиржи, превысил 96 рублей.
Евро, по данным Мосбиржи, превысил 96 рублей.
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