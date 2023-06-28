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Вице-спикер ГД предложил ввести НДФЛ в 20% для богатых россиян
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести НДФЛ на уровне 20% для россиян, которые получают больше двух миллионов рублей в месяц.
По его словам, это необходимо для «повышения социальной справедливости».
«Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей – то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20 процентов», — написал в телеграм-канале депутат.
Он напомнил, что в России больше года действует так называемая прогрессивная налоговая шкала. «Доходы россиян, зарабатывающих больше пяти млн рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15%, вместо 13% для граждан с доходом менее пяти млн рублей», — написал депутат.
Он предлагает направлять дополнительные поступления в бюджет на «вполне конкретные цели». Например, три процента — на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов. Так, со слов депутата, «налог на Патрики» может стать инструментом развития спальных районов Москвы.
«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы. Один из символов праздной и роскошной жизни столицы – район Патриарших прудов, Патрики – давно стал темой популярных интернет-мемов. Считаю справедливым, если "налог на Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва», — пишет Чернышов.
Два процента от дополнительных поступлений в бюджет он предлагает выделять на помощь тяжелобольным детям.
Вице-спикер заявил, что уже направил соответствующее предложение главе ФНС.
По его словам, это необходимо для «повышения социальной справедливости».
«Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей – то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20 процентов», — написал в телеграм-канале депутат.
Он напомнил, что в России больше года действует так называемая прогрессивная налоговая шкала. «Доходы россиян, зарабатывающих больше пяти млн рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15%, вместо 13% для граждан с доходом менее пяти млн рублей», — написал депутат.
Он предлагает направлять дополнительные поступления в бюджет на «вполне конкретные цели». Например, три процента — на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов. Так, со слов депутата, «налог на Патрики» может стать инструментом развития спальных районов Москвы.
«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы. Один из символов праздной и роскошной жизни столицы – район Патриарших прудов, Патрики – давно стал темой популярных интернет-мемов. Считаю справедливым, если "налог на Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва», — пишет Чернышов.
Два процента от дополнительных поступлений в бюджет он предлагает выделять на помощь тяжелобольным детям.
Вице-спикер заявил, что уже направил соответствующее предложение главе ФНС.
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