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Депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.
Напомним, законопроект предлагает ввести обязательное участие школьников в общественно-полезном труде.
В соответствии с поправками, школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Также ученики будут обязаны поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации.
Кроме того, депутаты предлагают снять запрет на привлечение школьников к труду без их согласия (или согласия родителей). «В связи с предлагаемым новым подходом к воспитанию в образовательных организациях, норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, предлагается исключить», — говорится в пояснительной записке.
В целом законопроект предлагает скорректировать в законе «Об образовании» само понятие «воспитание» и дополнить его составляющей, «направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».
«И учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы. Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду», — цитирует пресс-служба ГД спикера Вячеслава Володина.
Законопроект был внесен 25 мая депутатами от разных фракций. Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы приводят цитату Константина Ушинского: «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду жизни».
Напомним, законопроект предлагает ввести обязательное участие школьников в общественно-полезном труде.
В соответствии с поправками, школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Также ученики будут обязаны поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации.
Кроме того, депутаты предлагают снять запрет на привлечение школьников к труду без их согласия (или согласия родителей). «В связи с предлагаемым новым подходом к воспитанию в образовательных организациях, норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, предлагается исключить», — говорится в пояснительной записке.
В целом законопроект предлагает скорректировать в законе «Об образовании» само понятие «воспитание» и дополнить его составляющей, «направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».
«И учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы. Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду», — цитирует пресс-служба ГД спикера Вячеслава Володина.
Законопроект был внесен 25 мая депутатами от разных фракций. Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы приводят цитату Константина Ушинского: «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду жизни».
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