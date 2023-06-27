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В Ленобласти генерал-лейтенант МВД попал в серьезное ДТП на квадроцикле
Россия и мир
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского университета МВД РФ
В Ленобласти генерал-лейтенант МВД Александр Травников, бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД, попал в ДТП на квадроцикле.
Он госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
ДТП произошло в деревне Липовая Гора. Сообщается, что Травников не справился с управлением на квадроцикле недалеко от своего загородного дома и врезался в препятствие.
По информации «Известий», Травникова доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Врачам «удалось стабилизировать состояние пострадавшего и спасти от смерти», пишет издание.
Травников с 2018 по 2022 год занимал должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД России.
Он госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
ДТП произошло в деревне Липовая Гора. Сообщается, что Травников не справился с управлением на квадроцикле недалеко от своего загородного дома и врезался в препятствие.
По информации «Известий», Травникова доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Врачам «удалось стабилизировать состояние пострадавшего и спасти от смерти», пишет издание.
Травников с 2018 по 2022 год занимал должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД России.
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