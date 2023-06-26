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Президент Франции заявил, что потрясен сообщениями об убийстве подростка сотрудником полиции
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Франции Макрон заявил, что потрясен сообщением о смерти 17-летнего подростка, который был застрелен сотрудником полиции.
«Президент республики в ходе совета министров в среду выразил потрясение этим известием», — цитируют местные СМИ официального представителя кабмина Франции Оливье Верана.
Власти призвали граждан «сохранять спокойствие». В ходе массовых беспорядков, которые охватили пригороды Парижа после смерти подростка, по последним данным, были задержаны более 30 человек, более двух десятков полицейских получили ранения. Почти 40 машин были сожжены.
Родственники погибшего призвали людей снова выходить на улицы в ближайший четверг.
Следователи выясняют обстоятельства, при которых сотрудник полиции выстрелил в подростка.
«Президент республики в ходе совета министров в среду выразил потрясение этим известием», — цитируют местные СМИ официального представителя кабмина Франции Оливье Верана.
Власти призвали граждан «сохранять спокойствие». В ходе массовых беспорядков, которые охватили пригороды Парижа после смерти подростка, по последним данным, были задержаны более 30 человек, более двух десятков полицейских получили ранения. Почти 40 машин были сожжены.
Родственники погибшего призвали людей снова выходить на улицы в ближайший четверг.
Следователи выясняют обстоятельства, при которых сотрудник полиции выстрелил в подростка.
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