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Верховный суд РФ: иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах

13.31 Вторник, 27 июня 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах в РФ. Об этом сказано в постановлении пленума Верховного суда.

В суде напомнили, что признанные иноагентами люди «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов».

«С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — говорится в постановлении (цитата по РИА Новости).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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