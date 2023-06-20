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На самарской трассе в ДТП погибли шесть человек, восемь госпитализированы

09.51 Вторник, 27 июня 2023
Россия и мир
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
На самарской трассе минувшей ночью произошло ДТП, в котором, по последним данным МВД, погибли шесть человек. Еще восемь госпитализированы.

«27 июня примерно в 01-30 час. на 110 км а/д А-300 произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе регионального главка.

По данным МВД, за рулем легкового автомобиля был гражданин Кыргызстана. Водитель и четыре пассажира погибли на месте. В МВД уточнили, что все они также являются «гражданами других государств». Смертельные травмы получил один пассажир минивэна. По данным МВД, минивэн был зарегистрирован за пределами РФ.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легковушки на встречную полосу.

В Минздраве сообщили, что двое из восьми госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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