За год спрос на медиков в Свердловской области вырос на 42%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за год спрос на медицинских работников вырос на 42%. Такие данные приводит служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru.За январь-май 2023 года в регионе было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средние предлагаемые зарплаты составляют 40-75 тысяч рублей, а год назад они составляли 34-60 тысяч рублей.Всего в России открытое более 80 тысяч вакансий для медицинских работников. Чаще всего работодатели ищут врачей различных специальностей (39% вакансий), администраторов в клиники (22%) и медсестер (14%).На данный момент сфера «Медицина, фармацевтика» находится на втором месте по степени нехватки кадров. На одну вакансию в России приходится всего 1,9 активных резюме при норме в 4 - 7,9. В Свердловской области на вакансию для медиков приходится 1,2 резюме, что говорит о кадровом дефиците.