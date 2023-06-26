Возрастное ограничение 18+
В Египте обрушился 13-этажный дом, спасатели ищут людей под завалами
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Александрии на севере Египта обрушился 13-этажный дом, спасатели ищут людей под завалами.
На данный момент известно о четырех пострадавших. Местные СМИ пишут, что травмы получили проходившие мимо люди. Об их состоянии не сообщается.
Пока неизвестно, сколько людей могут находиться под завалами. По данным египетской газеты Al-Ahram, на первых этажах здания расположен супермаркет.
Сообщается, что повреждения получили припаркованные рядом автомобили.
По разным данным, в здании 13 или 14 этажей (предположительно, сверху находилась надстройка). Причины обрушения выясняются.
На место отправились машины скорой помощи, территория оцеплена.
На данный момент известно о четырех пострадавших. Местные СМИ пишут, что травмы получили проходившие мимо люди. Об их состоянии не сообщается.
Пока неизвестно, сколько людей могут находиться под завалами. По данным египетской газеты Al-Ahram, на первых этажах здания расположен супермаркет.
Сообщается, что повреждения получили припаркованные рядом автомобили.
По разным данным, в здании 13 или 14 этажей (предположительно, сверху находилась надстройка). Причины обрушения выясняются.
На место отправились машины скорой помощи, территория оцеплена.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».